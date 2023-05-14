Крупный пожар на предприятии в Тольятти удалось локализовать

Telegram-канал РЕН-ТВ сообщил, что крупный пожар в Тольятти, в лакокрасочном цеху, смогли локализовать в 02:46 по московскому времени.
Сообщается, что общая площадь возгорания достигала 20 000 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 314 пожарных и 69 единиц техники. Особые трудности доставляла обрушившаяся кровля на территории 5000 кв. метров. Причиной пожара названо нарушение технологического процесса в ходе работ на предприятии.
Для обеспечения спасателей водой были пригнаны специальные пожарные поезда со станций «Сызрань» и «Самара».
Ранее сообщалось, что площадь пожара в Самарской области увеличилась.