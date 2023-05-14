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Подвергшиеся дискриминации работницы Goldman Sachs добились справедливости по длившемуся 13 лет делу

Общество
Подвергшиеся дискриминации работницы Goldman Sachs добились справедливости по длившемуся 13 лет делу

Одна из ведущих банковских организаций Уолл-Стрит Goldman Sachs согласилась на досудебное урегулирование иска на сумму 215 миллионов долларов по факту многочисленных случаев дискриминации по половому признаку.

Иск содержал факты недоплат сотрудницам фирмы и препятствования продвижению по карьерной лестнице. После урегулирования спора истцы усмотрели в произошедшем торжество справедливости в вопросе равенства возможностей для обоих полов, поскольку разбирательство по делу длилось 13 лет. Всего зарегистрировано 2887 сотрудниц банка, подвергавшихся дискриминации по гендерному признаку, – пишет Jurist.

Ранее сообщалось о самых высокооплачиваемых и необычных вакансиях на территории Санкт-Петербурга в мае. Неожиданно востребованными оказались исследователи города.
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