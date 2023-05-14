Подвергшиеся дискриминации работницы Goldman Sachs добились справедливости по длившемуся 13 лет делу

Иск содержал факты недоплат сотрудницам фирмы и препятствования продвижению по карьерной лестнице. После урегулирования спора истцы усмотрели в произошедшем торжество справедливости в вопросе равенства возможностей для обоих полов, поскольку разбирательство по делу длилось 13 лет. Всего зарегистрировано 2887 сотрудниц банка, подвергавшихся дискриминации по гендерному признаку, – пишет Jurist.