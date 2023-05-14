Подвергшиеся дискриминации работницы Goldman Sachs добились справедливости по длившемуся 13 лет делу

Одна из ведущих банковских организаций Уолл-Стрит Goldman Sachs согласилась на досудебное урегулирование иска на сумму 215 миллионов долларов по факту многочисленных случаев дискриминации по половому признаку.
Иск содержал факты недоплат сотрудницам фирмы и препятствования продвижению по карьерной лестнице. После урегулирования спора истцы усмотрели в произошедшем торжество справедливости в вопросе равенства возможностей для обоих полов, поскольку разбирательство по делу длилось 13 лет. Всего зарегистрировано 2887 сотрудниц банка, подвергавшихся дискриминации по гендерному признаку, – пишет Jurist.
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