Большую часть Украины «накрыла» массированная воздушная тревога

На большей части Украины объявлена воздушная тревога. Тревожные сигналы звучат везде, за исключением западных областей.
Сегодня, 14 мая, около 03:00 часов на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Почти два десятка регионов сейчас окрасились в «красный» цвет на интерактивной карте воздушных тревог. Сигналы, предупреждающие об опасности также звучат и в Киеве.
По сообщениям местных СМИ, в Херсонской области были слышны звуки взрыва. На данный момент информация уточняется. Жителей областей просят проявить осторожность в связи с нарастающей опасностью и пройти в укрытия.
Ранее сообщалось, что 13 мая почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Местные жители заявляли о взрывах в Тернопольской и Херсонской областях.