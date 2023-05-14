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Большую часть Украины «накрыла» массированная воздушная тревога

Происшествия
Большую часть Украины «накрыла» массированная воздушная тревога

На большей части Украины объявлена воздушная тревога. Тревожные сигналы звучат везде, за исключением западных областей.

Сегодня, 14 мая, около 03:00 часов на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Почти два десятка регионов сейчас окрасились в «красный» цвет на интерактивной карте воздушных тревог. Сигналы, предупреждающие об опасности также звучат и в Киеве.

По сообщениям местных СМИ, в Херсонской области были слышны звуки взрыва. На данный момент информация уточняется. Жителей областей просят проявить осторожность в связи с нарастающей опасностью и пройти в укрытия.

Ранее сообщалось, что 13 мая почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Местные жители заявляли о взрывах в Тернопольской и Херсонской областях.
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