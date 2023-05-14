Большую часть Украины «накрыла» массированная воздушная тревога

Сегодня, 14 мая, около 03:00 часов на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Почти два десятка регионов сейчас окрасились в «красный» цвет на интерактивной карте воздушных тревог. Сигналы, предупреждающие об опасности также звучат и в Киеве.