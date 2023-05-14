Ученые назвали болезнь, симптомом которой являются постоянная усталость и нехватка сил

Постоянную усталость могут вызвать множество факторов: плохой сон, несбалансированное питание, авитаминоз и пара-тройка вредных привычек. Если вы довели себя до так называемой астении, которая из себя представляет повышенную утомляемость с невозможностью сконцентрироваться на простых вещах и работе, то дайте организму узнать, что у вас все хорошо.