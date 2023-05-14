Ученые назвали болезнь, симптомом которой являются постоянная усталость и нехватка сил

Издание MEN TODAY пообщалось с психиатром Никитой Благининым и выяснило симптомами какой болезни являются постоянная слабость и усталость.
Постоянную усталость могут вызвать множество факторов: плохой сон, несбалансированное питание, авитаминоз и пара-тройка вредных привычек. Если вы довели себя до так называемой астении, которая из себя представляет повышенную утомляемость с невозможностью сконцентрироваться на простых вещах и работе, то дайте организму узнать, что у вас все хорошо.
Выспитесь, хорошо отдохните и ничего не делайте пару дней. Следующий шаг потребует переработки практически всей жизни, ведь понадобится выстроить себе правильное питание, начать принимать витамины и заняться постоянным спортом. Через пару месяцев вы почувствуйте результат, так что торопиться с самого начала не стоит.
Если у вас не получается справиться самостоятельно, то всегда лучше обратиться к специалисту, который поможет в любой ситуации.
Ранее психолог назвал лучшие способы борьбы с хронической усталостью.