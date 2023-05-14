Американская учительница арестована за двухмесячный секс с учеником

Бывшая учительница средней школы штата Делавэр была арестована в понедельник по обвинению в том, что у нее были двухмесячные «сексуальные отношения» с одним из ее учеников. Об этом сообщает издание New York Post.
Полиция штата Делавэр задержала 42-летнюю Рид Мессер по обвинению в изнасиловании и «сексуальном насилии над ребенком со стороны доверенного лица». Следователи узнали, что предполагаемые отношения начались в октябре 2014 года и продолжались около двух месяцев, сообщила полиция.
Учительнице предъявлены обвинения по двум пунктам обвинения в «сексуальном насилии первой степени над ребенком со стороны доверенного лица» и по 10 пунктам обвинения в «изнасиловании третьей и четвертой степени». Полиция заявила, что расследование продолжается.
Ранее похожий случай произошел в штате Калифорния. Там 22-летняя учительница Ребекка Арте Блэквелл Тейлор совершила акт «орального совокупления» с несовершеннолетним учеником.