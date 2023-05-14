Певица Ольга Орлова решила показать всем лицо своей трехмесячной дочери

Певица Ольга Орлова порадовала своих поклонников в социальных сетях, показав фотографию своей дочери Анны с открытым лицом. В соответствующей публикации она поделилась рядом снимков. Об этом пишет 5-tv.ru.
Фанаты Орловой наконец смогли увидеть цвет глаз Анны – у них синий оттенок. Многие подписчики подметили, что дочка певицы очень похожа на своего отца, некоторые даже назвали девочку его «копией». Комментаторы также отметили, если дочка похожа на папу, значит она будет счастливой.
Ранее сообщалось, что звезда телешоу «Дом-2» Нелли Ермолаева получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Новый брак станет третьим по счету в ее жизни. Ермолаева призналась, что хочет подарить будущему мужу дочку.