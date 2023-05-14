Певица Ольга Орлова решила показать всем лицо своей трехмесячной дочери

Фанаты Орловой наконец смогли увидеть цвет глаз Анны – у них синий оттенок. Многие подписчики подметили, что дочка певицы очень похожа на своего отца, некоторые даже назвали девочку его «копией». Комментаторы также отметили, если дочка похожа на папу, значит она будет счастливой.