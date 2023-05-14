Как начать высыпаться уже сегодня, сделав одно простое действие с вашим смартфоном

Сам перевод телефона в этот режим позволяет нам меньше отвлекаться на уведомления и лишает искушения проверить кто вам написал. Поверьте, у вас нет особой нужды листать соцсети в 2 часа ночи, размышляя о том, что спать осталось всего четыре часа.