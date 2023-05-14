Как начать высыпаться уже сегодня, сделав одно простое действие с вашим смартфоном

Издание Glamour изучило отчет медицинского исследования о связи сна и психического здоровья и выяснило, что его качество можно улучшить лишь одним простым действием.
Чтобы получить необходимые качественные семь-восемь часов сна в день вам надо всего лишь перевести свой телефон в режим «не беспокоить» за пару часов до того, как ляжете в кровать.
«Делая так, мы перестаем упускать нашу собственную реальную жизнь, особенно когда мы ложимся спать», - заявила тренер по сну Трейси Ханниган.
Сам перевод телефона в этот режим позволяет нам меньше отвлекаться на уведомления и лишает искушения проверить кто вам написал. Поверьте, у вас нет особой нужды листать соцсети в 2 часа ночи, размышляя о том, что спать осталось всего четыре часа.
Оттенки серого, приглушенный натуральный свет и отсутствие «синих» экранов помогут мелатонину вырабатываться правильно, а вам спать крепко.
Ранее издание «Ридус» рассказало, что ученые из Китая связали долгие разговоры по телефону и гипертонию