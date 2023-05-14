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Певец Юрий Лоза прокомментировал выступление украинца Андрея Данилко на «Евровидении»

Общество
Певец Юрий Лоза прокомментировал выступление украинца Андрея Данилко на «Евровидении»

Народный артист Украины Андрей Данилко, более известный, как Верка Сердючка, снова выступил на конкурсе «Евровидение» и возмутил граждан России.

В субботу, 13 мая, Данилко выступил на конкурсе со своей провокационной песней Russia Goodbye, чем вызвал резонанс общественного мнения у российских зрителей, которые восприняли эту композицию, как намек на текущую политическую ситуацию.

Певец Юрий Лоза заявил, что, несмотря на усилия подобных артистов, эта песня не произведет должного эффекта и не вызовет политического скандала, информирует Woman.ru.

Ранее сообщалось, что на «Евровидении-2023» победителем стала шведская певица Loreen, которая исполнила свою песню Tattoo. Она набрала 583 балла с учетом зрительского голосования и оценок жюри. В 2012 году Loreen уже побеждала в этом конкурсе.
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