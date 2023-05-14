Певец Юрий Лоза прокомментировал выступление украинца Андрея Данилко на «Евровидении»

Народный артист Украины Андрей Данилко, более известный, как Верка Сердючка, снова выступил на конкурсе «Евровидение» и возмутил граждан России.
В субботу, 13 мая, Данилко выступил на конкурсе со своей провокационной песней Russia Goodbye, чем вызвал резонанс общественного мнения у российских зрителей, которые восприняли эту композицию, как намек на текущую политическую ситуацию.
Певец Юрий Лоза заявил, что, несмотря на усилия подобных артистов, эта песня не произведет должного эффекта и не вызовет политического скандала, информирует Woman.ru.
Ранее сообщалось, что на «Евровидении-2023» победителем стала шведская певица Loreen, которая исполнила свою песню Tattoo. Она набрала 583 балла с учетом зрительского голосования и оценок жюри. В 2012 году Loreen уже побеждала в этом конкурсе.