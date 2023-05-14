Певец Юрий Лоза прокомментировал выступление украинца Андрея Данилко на «Евровидении»

Ранее сообщалось, что на «Евровидении-2023» победителем стала шведская певица Loreen, которая исполнила свою песню Tattoo. Она набрала 583 балла с учетом зрительского голосования и оценок жюри. В 2012 году Loreen уже побеждала в этом конкурсе.