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Приметы на Еремея Запашника: что нельзя делать 14 мая

Общество
Приметы на Еремея Запашника: что нельзя делать 14 мая

День Еремея Запашника традиционно отмечается 14 мая, в этот праздник люди внимательно относились к своим финансам и считали, что необходимо сбалансировать свои доходы и расходы. Издание «УТРО.РУ» рассказало о традициях праздника.

В этот день существует ряд запретов. В частности, не рекомендуется заниматься финансовыми операциями, такими как займы в долг, оформление кредитов и инвестирование, так как это может привести к разочарованию.

Также не следует жаловаться на трудности, так как это будет использоваться против вас в будущем. Существует также поверье, что в этот день не стоит пересаживать комнатные растения, так как это может привести к неудачам впоследствии.

Кроме того, на 14 мая существуют приметы, связанные с погодой. Если в этот день наступает холодная погода, то зимний период будет очень морозным. Яркая луна может предвещать неожиданные заморозки, а аномально теплый вечер может свидетельствовать о ветреном лете.

Ранее СМИ сообщили, что в сети появилось предсказание святого старца Паисия Святогорца. Он предрек неизбежную войну между Россией и Турцией.
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