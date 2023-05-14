Победителем конкурса «Евровидение-2023» стала представительница Швеции Loreen

Loreen смогла набрать в совокупности 583 балла после учета голосов телевизионных зрителей и профессионального жюри. Второе и третье места заняли представители из Финляндии (526 баллов) и Израиля (362 балла) соответственно. Талхауи принесла победу своей стране во второй раз – до этого она выиграла этот песенный конкурс в 2012 году.