Победителем конкурса «Евровидение-2023» стала представительница Швеции Loreen

Победительницей конкурса «Евровидение-2023» стала шведская исполнительница Лорин Loreen Талхауи с песней Tattoo. Мероприятие проходило в английском городе Ливерпуль. Об этом пишет «РИА Новости».
Loreen смогла набрать в совокупности 583 балла после учета голосов телевизионных зрителей и профессионального жюри. Второе и третье места заняли представители из Финляндии (526 баллов) и Израиля (362 балла) соответственно. Талхауи принесла победу своей стране во второй раз – до этого она выиграла этот песенный конкурс в 2012 году.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский остался недоволен переносом места проведения конкурса «Евровидение-2023» в Ливерпуль. Изначально мероприятие должно было пройти на Украине.