Американских ученых пугает резкое повышение температуры на территории страны

Американские синоптики прогнозируют аномально высокую жару в эти выходные на территории от Орегона до Британской Колумбии. Это расстояние примерно 607 километров.
Издание The Washington Post заявляет, что ученые призвали ожидать проблем со здоровьем у многих людей. Привыкнуть к жаре, по мнению специалистов, не все успеют, что и послужит основным фактором плохого самочувствия.
«Не по сезону теплая погода в начале «сезона жары» может быть особенно опасной для здоровья человека», - заявил профессор Университета Индианы в Блумингтоне Зак Шладер.
В среднем, температура поднимится до 29,5 градусов по Цельсию, поэтому жителям «жаркой зоны» стоит пить побольше воды, делать компрессы, не переутомляться и сидеть помещениях с работающим кондиционером.
Ранее агентство «Ридус» сообщило, что профессор МГУ предсказал аномально жаркое лето.