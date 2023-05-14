Эксперты рассказали о полезных свойствах редиса для похудения

Гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала о полезных свойствах редиса и его влиянии на организм человека.
Редис является крайне низкокалорийным продуктом, который не способствует набору веса, а также может помочь при похудении. После употребления редиса чувство сытости остается на гораздо больший срок, чем от обычной еды, это позволяет меньше есть. Также в 100 граммах этого овоща содержится около 40% все необходимых витаминов и микроэлементов суточной нормы человека, например, витамин С, калий и клетчатка, информирует «Радио Sputnik».
Ранее сообщалось, что диетолог Татьяна Солнцева рассказала о вреде перекуса на ходу. По словам эксперта, есть во время ходьбы опасно, так как это вредит процессу пищеварения и правильному усваиванию пищи. Поэтому есть лучше сидя и в спокойствии, чтобы не торопиться и не вредить желудку.