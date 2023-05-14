Эксперты рассказали о полезных свойствах редиса для похудения

Редис является крайне низкокалорийным продуктом, который не способствует набору веса, а также может помочь при похудении. После употребления редиса чувство сытости остается на гораздо больший срок, чем от обычной еды, это позволяет меньше есть. Также в 100 граммах этого овоща содержится около 40% все необходимых витаминов и микроэлементов суточной нормы человека, например, витамин С, калий и клетчатка, информирует «Радио Sputnik».