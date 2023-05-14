Бывший командующий НАТО в Европе Бен Ходжес назвал причины несостоятельности планов Киева по контрнаступлению

Бывший командующий силами Североатлантического альянса в Европе генерал Бен Ходжес назвал еще две причины, по которой планы Украины по контрнаступлению будут обречены на провал. Об этом пишет Insider.
Ходжес заявил, что западные партнеры киевского режима в настоящее время оказывают на украинские власти слишком сильное давление. К тому же, в высших эшелонах власти Соединенных Штатов Америки не существует абсолютного консенсуса по необходимости «полной победы Украины», что делает невозможным определение четкой цели помощи Киеву со стороны Вашингтона.
Ранее сообщалось о приезде украинского президента Владимира Зеленского в Германию. Глава страны прибыл в Берлин в рамках турне по государствам-союзникам Киева.