Ходжес заявил, что западные партнеры киевского режима в настоящее время оказывают на украинские власти слишком сильное давление. К тому же, в высших эшелонах власти Соединенных Штатов Америки не существует абсолютного консенсуса по необходимости «полной победы Украины», что делает невозможным определение четкой цели помощи Киеву со стороны Вашингтона.