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Косметолог Анна Красота не смогла молчать и высказалась про губы Сергея Зверева

Общество
Косметолог Анна Красота не смогла молчать и высказалась про губы Сергея Зверева

Врач-косметолог не смогла больше терпеть и высказалась про губы шоумена и парикмахера Сергея Зверева. Интервью с ней появилось на сайте «Дни.ру».

Так косметолог мечтает поработать со внешностью звезды, ведь усовершенствование его лица для нее словно «мед для пчелы».

«Я думаю, что тут без пластики не обошлось», - сделала шокирующее заявление врач.

Красота хочет немного «расколоть» губы эпатажного шоумена и поработать над его внешностью, ведь «булхорн» и отработку филлером видно невооруженным взглядом.

Поездку до звезды в любую точку мира она готова даже оплатить сама, но согласится ли он на столь интригующее предложение, пока никто не знает.

«Ну что, жду Сережу у себя на приеме!», - резюмировала косметолог.

Ранее Сергей Зверев высказался о вкладе Валентина Юдашкина в мировую индустрию моды.
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