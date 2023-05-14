Косметолог Анна Красота не смогла молчать и высказалась про губы Сергея Зверева

Врач-косметолог не смогла больше терпеть и высказалась про губы шоумена и парикмахера Сергея Зверева. Интервью с ней появилось на сайте «Дни.ру».
Так косметолог мечтает поработать со внешностью звезды, ведь усовершенствование его лица для нее словно «мед для пчелы».
«Я думаю, что тут без пластики не обошлось», - сделала шокирующее заявление врач.
Красота хочет немного «расколоть» губы эпатажного шоумена и поработать над его внешностью, ведь «булхорн» и отработку филлером видно невооруженным взглядом.
Поездку до звезды в любую точку мира она готова даже оплатить сама, но согласится ли он на столь интригующее предложение, пока никто не знает.
«Ну что, жду Сережу у себя на приеме!», - резюмировала косметолог.
Ранее Сергей Зверев высказался о вкладе Валентина Юдашкина в мировую индустрию моды.