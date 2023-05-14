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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин

Политика
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о продолжении своего турне по странам-союзникам.

Сегодня, 14 мая, Зеленский покинул Италию, куда он прилетел накануне с дипломатическим визитом к премьер-министру Джорджии Мелони и Папе Римскому Франциску. После переговоров с обоими президент Украины покинул Рим и отправился в Германию.

«Уже в Берлине», - написал Зеленский в своих социальных сетях после прибытия к союзникам.

Ранее сообщалось, что украинский лидер рассказал о переговорах с понтификом в Риме. Зеленский обвинил Россию в похищении украинских детей и попросил помощи у Папы Римского Франциска в том, чтобы добиться справедливости и «вернуть их домой». После переговоров президент Украины заявил, что они повлияют на изменение истории.
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