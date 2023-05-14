Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о продолжении своего турне по странам-союзникам.
Сегодня, 14 мая, Зеленский покинул Италию, куда он прилетел накануне с дипломатическим визитом к премьер-министру Джорджии Мелони и Папе Римскому Франциску. После переговоров с обоими президент Украины покинул Рим и отправился в Германию.
«Уже в Берлине», - написал Зеленский в своих социальных сетях после прибытия к союзникам.
Ранее сообщалось, что украинский лидер рассказал о переговорах с понтификом в Риме. Зеленский обвинил Россию в похищении украинских детей и попросил помощи у Папы Римского Франциска в том, чтобы добиться справедливости и «вернуть их домой». После переговоров президент Украины заявил, что они повлияют на изменение истории.