Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин

Ранее сообщалось, что украинский лидер рассказал о переговорах с понтификом в Риме. Зеленский обвинил Россию в похищении украинских детей и попросил помощи у Папы Римского Франциска в том, чтобы добиться справедливости и «вернуть их домой». После переговоров президент Украины заявил, что они повлияют на изменение истории.