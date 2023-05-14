Украинская биатлонистка решила восстановить свое российское гражданство

Издание «Ямал-Медиа» сообщает, что украинская биатлонистка Екатерина Бех занялась восстановлением своего российского гражданства.
Как сообщает президент Федерации биатлона Подмосковья Алексей Нуждов, тренироваться бывшая украинская спортсменка будет в сборной Московской области под руководством тренеров Евгения Куваева и Павла Спиридонова.
Причиной для обратной смены гражданства послужило ее исключение из национальной команды Украины. Ей пришлось покинуть территорию страны, получить вид на жительство в РФ и оформить российский паспорт.
Ранее чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал россиян не ехать на Олимпиаду в 2024 году.