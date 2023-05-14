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Украинская биатлонистка решила восстановить свое российское гражданство

Спорт
Украинская биатлонистка решила восстановить свое российское гражданство

Издание «Ямал-Медиа» сообщает, что украинская биатлонистка Екатерина Бех занялась восстановлением своего российского гражданства.

Как сообщает президент Федерации биатлона Подмосковья Алексей Нуждов, тренироваться бывшая украинская спортсменка будет в сборной Московской области под руководством тренеров Евгения Куваева и Павла Спиридонова.

Причиной для обратной смены гражданства послужило ее исключение из национальной команды Украины. Ей пришлось покинуть территорию страны, получить вид на жительство в РФ и оформить российский паспорт.

Ранее чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал россиян не ехать на Олимпиаду в 2024 году.
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