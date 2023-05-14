Покалечивших охранника подростков в Волгоградской области ждет суровое наказание

Следственные органы СУ СК России по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении трех подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Следком.
Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 пункта «а» части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж группой лиц) и пункта «а» части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). В настоящее время потерпевший находится в медицинском учреждении, где получает медицинскую помощь. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Ранее СМИ сообщали, что трое подростков избили 34-летнего охранника строительной киянкой. Они напали на мужчину после того, как он пресек попытку кражи.