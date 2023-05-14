Техномиллиардер выкупит Forbes за 800 млн долларов

28-летний миллиардер Остин Рассел, заработавший свое состояние на развитии автомобильных технологий, планирует выкупить контрольный пакет акций Forbes у гонконгского владельца. Об этом сообщил сайт агентства RT.
Рассел, являющийся гендиректором Luminar Technologies с рыночной капитализацией в $2,1 млрд заявил, что выкупит 82% акций издания. Гонконгский экс-хозяин журнала IWM будет держать миноритарный пакет бумаг.
Причиной для покупки миллиардер назвал свою старую любовь к журналу.
«Forbes - это то, на что я всегда равнялся как на бренд и как на медиа-империю», - заявил Рассел в интервью.
Развивать медиа-империю он планирует путем переформирования совета директоров и сосредоточения своих интересов на продвижении издания.
Ранее издание «Вечерняя Москва» сообщила, что украинский миллиардер выкупил заброшенную станцию лондонского метрополитена.