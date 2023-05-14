Дочь футболиста Вячеслава Малафеева рассказала, почему перестала общаться с родителями

Дочь футболиста Ксения Малафеева рассказала, что прекратила общение со своими родителями. По ее словам, отец и мачеха негативно относятся к ее образу жизни и публикациям в социальных сетях.
Малафеева сообщила, что созванивается с родителями один раз в год – по словам девушки, именно от нее исходит инициатива о звонках. Она призналась, что мечтает наладить отношения с семьей и хочет, чтобы родители прилетали к ней в ОАЭ, потому что очень желает делиться с близкими собственными достижениями в спорте и обучении, – пишет 5-tv.ru.
Ранее певица Анастасия «Слава» Сланевская показала процесс крещения своего внука Арсения. Обряд был проведен достаточно скромно. Ребенок во время таинства не капризничал – перед мероприятием он очень хорошо выспался.