В Санкт-Петербурге «Зенит» поздравили с очередным титулом с помощью проекции на домах

Ранее сообщалось, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после победы над «Спартаком» дома 7 мая. Встреча завершилась со счетом 3:2, после чего петербургскому клубу присвоили вторую звезду над эмблемой. Победные голы за «сине-бело-голубых» забили полузащитники Клаудиньо и Андрей Мостовой, а также нападающий Иван Сергеев.