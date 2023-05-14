В Санкт-Петербурге «Зенит» поздравили с очередным титулом с помощью проекции на домах

В Санкт-Петербурге жители города заметили проекцию логотипа «Зенита» после присвоения ему титула десятикратного чемпиона России.
В субботу, 13 мая, «Зенит» был официально признан десятикратным чемпионом Российской премьер-лиги. После матча с «Краснодаром» (2:2) на «Газпром. Арене» игроков «Зенита» и тренерский штаб наградили кубком чемпионата, а также медалями.
Награждением руководили президенты Российского футбольного союза Александр Дюков и «Газпрома» - Алексей Миллер. После этого на фасаде Российской национальной библиотеки на Невском проспекте появилась проекция логотипа «Зенита» с двумя звездами наверху. Аналогичное изображение заметили и на Каменноостровском проспекте.
Ранее сообщалось, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после победы над «Спартаком» дома 7 мая. Встреча завершилась со счетом 3:2, после чего петербургскому клубу присвоили вторую звезду над эмблемой. Победные голы за «сине-бело-голубых» забили полузащитники Клаудиньо и Андрей Мостовой, а также нападающий Иван Сергеев.