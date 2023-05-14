В Бурятии осудили мать из-за халатности которой сгорел младенец

Взрослые долго отсутствовали, в доме стало холодно, и один из мальчиков решил разжечь печь. Он вылил бензин из бутылки, которая стояла на кухне на поленья в топке, а затем поджег. Вспыхнувшая жидкость привела к возгоранию деревянного жилища. Два мальчика смогли выбежать из дома на улицу, но 4-месячная девочка осталась внутри и погибла. По приговору суда матери детей назначено наказание в виде 1,5 лет исправительных работ.