В Бурятии осудили мать из-за халатности которой сгорел младенец

СК РФ по Республике Бурятия завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы, по халатности которой погибла 4-месячная девочка. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Бурятия.
Следствием и судом установлено, что женщина жила вместе со своим сожителем и пятью малолетними детьми в селе Тарбагатай. 4 февраля 2023 года она ушла с одним ребенком в гости к соседям, где начала употреблять алкоголь. Еще один мальчик пошла в гости к другу. Дома без присмотра осталось трое малолетних детей.
Взрослые долго отсутствовали, в доме стало холодно, и один из мальчиков решил разжечь печь. Он вылил бензин из бутылки, которая стояла на кухне на поленья в топке, а затем поджег. Вспыхнувшая жидкость привела к возгоранию деревянного жилища. Два мальчика смогли выбежать из дома на улицу, но 4-месячная девочка осталась внутри и погибла. По приговору суда матери детей назначено наказание в виде 1,5 лет исправительных работ.
Ранее СМИ сообщили, что полиция Ростова-на-Дону задержала семейную пару по подозрению в убийстве собственной дочери. Они попытались скрыть преступление и рассказали полиции о «похищении» ребенка.