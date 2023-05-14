Эксперты назвали три вида упражнений, помогающих при болях в пояснице

Упор на квадрицепсы на поролоновом ролике отлично поможет вам. Лягте на живот, предварительно положив поролоновые валики (или свернутые в трубочку коврики) под бедра и ваши квадрицепсы. Теперь распрямитесь на них и покатайте туда-сюда ноги и руки. Отлично!