Эксперты назвали три вида упражнений, помогающих при болях в пояснице

Эксперты из издания Men’s Health выяснили какие три простых упражнения могут помочь вам избавиться от болей в пояснице.
Индийская чакравакасана отлично справится с поставленной задачей. Пусть вас не пугает странное название, ведь по сути это просто мостик с более широко расставленными бедрами. Приняв позу начните сдвигать бедра и раздвигать.
Упор на квадрицепсы на поролоновом ролике отлично поможет вам. Лягте на живот, предварительно положив поролоновые валики (или свернутые в трубочку коврики) под бедра и ваши квадрицепсы. Теперь распрямитесь на них и покатайте туда-сюда ноги и руки. Отлично!
Классическая планка. Хоть это упражнение и помогает укрепить пресс, давление, оказываемое на поясницу, поможет избавиться от надоедливой боли в спине.
Ранее корреспондент из издания «Вечерняя Москва» рассказал как попробовал стать тяжелоатлетом.