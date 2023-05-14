Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева выйдет замуж в третий раз

Звезда телепередачи «Дом-2» Нелли Ермолаева получила предложение руки и сердца от блогера Алексея Смагажевского. В честь такого радостного события она устроила вечеринку с «коллегами» по телешоу, в ходе которой жених вручил возлюбленной кольцо.
Ермолаева, приняв предложение от Смагажевского, выйдет замуж в третий раз. Она призналась, что желает создать крепкую семью и подарить возлюбленному дочку. Жених, в свою очередь, рассказал, как сильно он восхищается своей второй половиной, старается ловить каждую ее эмоцию и прислушивается к ее словам, – пишет 5-tv.ru.
Ранее сообщалось, что певица Ольга Орлова выбрала в качестве крестной матери для своей дочери телеведущую Ксению Бородину. Теледива во время застолья в близком кругу заявила, что семья Орловой всегда сможет на нее рассчитывать.