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Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева выйдет замуж в третий раз

Общество
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева выйдет замуж в третий раз

Звезда телепередачи «Дом-2» Нелли Ермолаева получила предложение руки и сердца от блогера Алексея Смагажевского. В честь такого радостного события она устроила вечеринку с «коллегами» по телешоу, в ходе которой жених вручил возлюбленной кольцо.

Ермолаева, приняв предложение от Смагажевского, выйдет замуж в третий раз. Она призналась, что желает создать крепкую семью и подарить возлюбленному дочку. Жених, в свою очередь, рассказал, как сильно он восхищается своей второй половиной, старается ловить каждую ее эмоцию и прислушивается к ее словам, – пишет 5-tv.ru.

Ранее сообщалось, что певица Ольга Орлова выбрала в качестве крестной матери для своей дочери телеведущую Ксению Бородину. Теледива во время застолья в близком кругу заявила, что семья Орловой всегда сможет на нее рассчитывать.
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