Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева выйдет замуж в третий раз

Ермолаева, приняв предложение от Смагажевского, выйдет замуж в третий раз. Она призналась, что желает создать крепкую семью и подарить возлюбленному дочку. Жених, в свою очередь, рассказал, как сильно он восхищается своей второй половиной, старается ловить каждую ее эмоцию и прислушивается к ее словам, – пишет 5-tv.ru.