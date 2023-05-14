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«ЧВК Вагнер Центр»: ВСУ в ходе атаки на Луганск использовали американскую ракету-ловушку

Армия
«ЧВК Вагнер Центр»: ВСУ в ходе атаки на Луганск использовали американскую ракету-ловушку

Вооруженные силы Украины во время нападения на Луганск использовали ракету-ловушку ADM-160 «В» MAlD американского производства, говорится в сообщении Telegram-канала «ЧВК Вагнер Центр».

Снаряд, который применили бойцы киевского режима, предназначен для вскрытия позиций противовоздушной обороны. Специалисты в ходе анализа снимков нашли элемент ракеты, которая попала в здание.

Эксперты выяснили, что этот фрагмент был создан во Франции. Он является частью двигателя снаряда. В результате специалисты пришли к выводу, что ВСУ использовали ракеты Storm Shadow. Официальный Вашингтон не говорил о поставке этих снарядов.
Украина всу ЧВК Вагнер Центр
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