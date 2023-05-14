«Они не знают поговорки»: Профессор Александр Строканов рассказал о дальнейших действиях ЕС

Профессор Александр Строканов прокомментировал бесполезность европейских санкций против России.
Страны Запада понимают, что их попытки повлиять на Россию с помощью санкций остались без результата, поэтому в текущей ситуации есть только два варианта дальнейшего развития событий, заявил Строканов. Первый вариант заключается в отказе от введения новых санкций, а также от уже имеющихся запретов на Россию, ее активы и компании, так как это позволит Европе решить ряд своих внутриэкономических проблем. Однако наиболее вероятен второй вариант, где попытки оказания санкционного давления увеличиваются.
«Эти страны не знают поговорки про отмороженные уши назло бабушке», - резюмировал Строканов в эфире «Радио Sputnik».
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Артем Туров рассказал о том, как экономика Германии продолжит ухудшать свое положение после нового санкционного пакета Евросоюза. По словам Турова, отказ от российской нефти грозит Германии банкротством многих компаний.