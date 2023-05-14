«Они не знают поговорки»: Профессор Александр Строканов рассказал о дальнейших действиях ЕС

Страны Запада понимают, что их попытки повлиять на Россию с помощью санкций остались без результата, поэтому в текущей ситуации есть только два варианта дальнейшего развития событий, заявил Строканов. Первый вариант заключается в отказе от введения новых санкций, а также от уже имеющихся запретов на Россию, ее активы и компании, так как это позволит Европе решить ряд своих внутриэкономических проблем. Однако наиболее вероятен второй вариант, где попытки оказания санкционного давления увеличиваются.