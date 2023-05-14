В Карачаево-Черкесии осудят устроивших бунт в СИЗО

Следствие установило, что один из обвиняемых, неоднократно судимый за преступления, включая особо тяжкие, занял высшую позицию в следственном изоляторе, имеющую криминальный статус. В период с 17 февраля по 5 марта 2022 года он организовал массовые беспорядки в учреждении. Остальные обвиняемые, подчиняясь его указаниям, нарушали правила внутреннего распорядка следственного изолятора, создавая конфликтные ситуации и препятствуя сотрудникам учреждения, с помощью насилия, погромов и пожаров. Это привело к дестабилизации работы учреждения и уничтожению и повреждению имущества на сумму около 500 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.