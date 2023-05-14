Пожар на предприятии в Тольятти: Площадь распространения огня многократно увеличилась

Министерство по чрезвычайным ситуациям предоставило обновленную информацию о борьбе с пожаром на территории покрасочного цеха в Самарской области. Об этом пишет Telegram-канал «МЧС России».
Сообщается, что площадь распространения огня увеличилась на 14 тысяч квадратных метров – до 20 тысяч кв.м. Также отмечено, что на данный момент площадь обрушения кровельного покрытия составляет пять тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что к борьбе с пожаром в покрасочном цеху Тольятти были привлечены 314 человек и 69 единиц специальной техники. Спасатели также задействовали пожарные поезда со станций «Самара» и «Сызрань». Тогда площадь распространения огня составляла шесть тысяч квадратных метров.