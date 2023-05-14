Пожар на предприятии в Тольятти: Площадь распространения огня многократно увеличилась

Ранее сообщалось, что к борьбе с пожаром в покрасочном цеху Тольятти были привлечены 314 человек и 69 единиц специальной техники. Спасатели также задействовали пожарные поезда со станций «Самара» и «Сызрань». Тогда площадь распространения огня составляла шесть тысяч квадратных метров.