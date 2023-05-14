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МИД РФ опасается возникновения военного конфликта в Арктике

Политика
МИД РФ опасается возникновения военного конфликта в Арктике

МИД РФ опасается возникновения военного конфликта в Арктике

Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил в ходе интервью для ТАСС, что необдуманные действия НАТО могут привести к эскалации вооруженного конфликта на территории Арктического региона.

Представителя посольства сильно волнует, что Североатлантический альянс не идет навстречу в вопросах обеспечения безопасности в Арктике.

«Продолжается экспансия НАТО в этот регион, увеличиваются масштабы проводимых там военных учений альянса», - прокомментировал Корчунов.

Отмечается привлечение к военным учениям стран не из альянса и тяга государств Запада к внутренней конфронтации, которая вредит другим соседям НАТО.

«В этих условиях не можем исключать возможность эскалации обстановки в этом регионе», - резюмировал дипломат.

Ранее агентство DEITA сообщило, что Россия должна стать представителем мира в Арктическом регионе.
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