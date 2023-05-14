МИД РФ опасается возникновения военного конфликта в Арктике
Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил в ходе интервью для ТАСС, что необдуманные действия НАТО могут привести к эскалации вооруженного конфликта на территории Арктического региона.
Представителя посольства сильно волнует, что Североатлантический альянс не идет навстречу в вопросах обеспечения безопасности в Арктике.
«Продолжается экспансия НАТО в этот регион, увеличиваются масштабы проводимых там военных учений альянса», - прокомментировал Корчунов.
Отмечается привлечение к военным учениям стран не из альянса и тяга государств Запада к внутренней конфронтации, которая вредит другим соседям НАТО.
«В этих условиях не можем исключать возможность эскалации обстановки в этом регионе», - резюмировал дипломат.
Ранее агентство DEITA сообщило, что Россия должна стать представителем мира в Арктическом регионе.