Гром с вибрацией: Второе землетрясение зафиксировано на территории Туапсинского района

Местные жители сообщают, что подземные толчки ощущаются в Туапсе, Агое и Тюменском – в некоторых районах сейсмическая активность похожа на «гром с вибрацией». Магнитуда составила 3,6, однако по первым поступившим данным она достигала 4,3. Администрация Туапсинского района сообщила, что ситуация находится под контролем, подробная информация о происшествии на данный момент уточняется.