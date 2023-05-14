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Гром с вибрацией: Второе землетрясение зафиксировано на территории Туапсинского района

Происшествия
Гром с вибрацией: Второе землетрясение зафиксировано на территории Туапсинского района

Сообщается о втором землетрясении на территории Туапсинского района Краснодарского края. Об этом пишет Telegram-канал «Землетрясение в Туапсе и мире».

Местные жители сообщают, что подземные толчки ощущаются в Туапсе, Агое и Тюменском – в некоторых районах сейсмическая активность похожа на «гром с вибрацией». Магнитуда составила 3,6, однако по первым поступившим данным она достигала 4,3. Администрация Туапсинского района сообщила, что ситуация находится под контролем, подробная информация о происшествии на данный момент уточняется.

Ранее сообщалось, что вечером 13 мая произошло землетрясение магнитудой 3,6 на территории Туапсинского района Краснодарского края. Эпицентр располагался на глубине в десять километров рядом с Туапсе.
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