Военный эксперт из Сирии Мухаммед Аббас прокомментировал решение министерства обороны Великобритании о поставках Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.
Великобритания хочет внушить Украине, что успех в предстоящем контрнаступлении ВСУ будет на ее стороне. Для этого Лондон начал отправлять Киеву более мощные дальнобойные ракеты Storm Shadow. Однако британское Минобороны не подумало о том, что подобные действия приведут к эскалации русско-украинского конфликта, информирует «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Алексей Чепа предупредил Запад о жестком ответе после использования ВСУ дальнобойных ракет. По словам депутата, западные страны пытаются запугать Россию поставками новых ракет для Украины, однако они должны понимать, что после нанесения ударов по российским объектам, Москва должна будет дать соответствующий ответ.