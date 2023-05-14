В Сирии обвинили Великобританию в эскалации конфликта России и Украины

Великобритания хочет внушить Украине, что успех в предстоящем контрнаступлении ВСУ будет на ее стороне. Для этого Лондон начал отправлять Киеву более мощные дальнобойные ракеты Storm Shadow. Однако британское Минобороны не подумало о том, что подобные действия приведут к эскалации русско-украинского конфликта, информирует «РИА Новости».