Жителя Якутии осудили за пьяную перестрелку

Арктический межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) собрал достаточные доказательства для вынесения приговора 49-летнему подсудимому по статье «Покушение на убийство» (ч.3 ст. 30-ч.1 ст. 105 УК РФ). Следствие установило, что в декабре 2022 года подсудимый выпил со своим знакомым в гараже и после ссоры вышел из него, взял дома огнестрельное ружье и выстрелил в приятеля. Потерпевший выжил благодаря оперативной работе медиков. Подсудимый не признал свою вину и заявил, что ничего не помнит. Его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима