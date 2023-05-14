Мужчина избил прохожего на глазах у ребенка в Санкт-Петербурге

Ранее сообщалось, что некий мужчина избил блогера Анну Леонову после того, как она сделала ему замечание о недопустимости мочиться на припаркованные автомобили. По словам самого нападавшего, он не сразу узнал в блогере девушку и начал драку, думая, что перед ним мужчина.