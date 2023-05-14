Мужчина избил прохожего на глазах у ребенка в Санкт-Петербурге

В поселке Шушары в Санкт-Петербурге мужчина избил прохожего после замечания о том, что бойцовскую собаку необходимо выгуливать в наморднике.
В субботу, 13 мая, прохожий шел со своим ребенком по территории поселка, когда увидел, как девушка выгуливает большую бойцовскую собаку вблизи детской площадки без намордника. Он обратил на это внимание и попросил женщину впредь надевать намордник на пса.
После этого к прохожему подбежал спутник женщины и начал избивать его на глазах у ребенка. В драке пострадавший разбил губу и потерял несколько зубов, информирует телеканал 78.
Ранее сообщалось, что некий мужчина избил блогера Анну Леонову после того, как она сделала ему замечание о недопустимости мочиться на припаркованные автомобили. По словам самого нападавшего, он не сразу узнал в блогере девушку и начал драку, думая, что перед ним мужчина.