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Опрос показал, кого на Западе считают освободителем от фашизма

Весь мир
Опрос показал, кого на Западе считают освободителем от фашизма

Британская фирма по исследованию рынка провела опрос среди жителей западных стран на тему «кто внес наибольший вклад в победу над фашизмом?» и предоставила результаты в общий доступ.

Как сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», приводя отчеты опросов, 50% жителей Великобритании считают, что наибольший вклад в победу над фашизмом внесли они сами, 13% уверены, что это СССР, 9% верят в силу США.

В США 47% опрошенных считают, что Америка была самой результативной страной, 12% что СССР, 9% уверены, что наибольший вклад внесла Британия.

В Германии, 34% респондентов ответили США, 22% проголосовали за СССР, а 7% придерживаются точки зрения, что это Великобритания.

Во Франции 56% уверены, что мир от фашизма спасли США, 15% что СССР, а 11% что Британия.

Ранее более 40% россиян сообщили о том, что уверены, что счастье из ребенка не зависит от получения высшего образования.
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