Британская фирма по исследованию рынка провела опрос среди жителей западных стран на тему «кто внес наибольший вклад в победу над фашизмом?» и предоставила результаты в общий доступ.
Как сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», приводя отчеты опросов, 50% жителей Великобритании считают, что наибольший вклад в победу над фашизмом внесли они сами, 13% уверены, что это СССР, 9% верят в силу США.
В США 47% опрошенных считают, что Америка была самой результативной страной, 12% что СССР, 9% уверены, что наибольший вклад внесла Британия.
В Германии, 34% респондентов ответили США, 22% проголосовали за СССР, а 7% придерживаются точки зрения, что это Великобритания.
Во Франции 56% уверены, что мир от фашизма спасли США, 15% что СССР, а 11% что Британия.
Ранее более 40% россиян сообщили о том, что уверены, что счастье из ребенка не зависит от получения высшего образования.