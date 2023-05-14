Актриса Лиза Моряк пожаловалась, что не может вернуть свою прежнюю тонкую талию

Российская актриса и жена Сарика Андреасяна, Лиза Моряк пожаловалась, что не сможет прийти в свою привычную форму после родов.
Как сообщает издание The Voice Mag, звезда хоть и приходит понемногу в форму, но боится, что следующая беременность порушит все ее достижения.
«И когда я снова вернусь в форму, я ведь снова забеременею! Заколдованный круг какой-то», - пожаловалась актриса в своих социальных сетях.
Также, Моряк вспоминает о том, что раньше была очень «фертильна» и имела очень хрупкую фигуру, но всему пришел конец с рождением дочери Элизабет.
Ранее стало известно, что свою дочку Сарик Андреасян и Лиза Моряк назвали древним армянским именем.