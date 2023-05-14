Рэпер shadowraze вернет деньги за неиспользованные билеты из-за возрастного ограничения на концерте в Москве

Проблема в изменении возрастного ценза заключается в том, что он изначально был поставлен ошибочно. Ограничение 16+ должно было присутствовать на концерте с самого начала, однако из-за ошибки было обозначено только 14+. Когда опечатку заметили, ее сразу исправили, но многие уже успели купить билеты. Из-за этого большое количество посетителей не смогли попасть на концерт, написал shadowraze в своем Telegram-канале.