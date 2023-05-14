Рэпер shadowraze вернет деньги за неиспользованные билеты из-за возрастного ограничения на концерте в Москве

Репер shadowraze, которого обвиняли в намеренном игнорировании необходимости возврата средств после смены возрастного ценза на его концерте в Москве, прокомментировал ситуацию с запретом на посещение мероприятия некоторым посетителям.
Проблема в изменении возрастного ценза заключается в том, что он изначально был поставлен ошибочно. Ограничение 16+ должно было присутствовать на концерте с самого начала, однако из-за ошибки было обозначено только 14+. Когда опечатку заметили, ее сразу исправили, но многие уже успели купить билеты. Из-за этого большое количество посетителей не смогли попасть на концерт, написал shadowraze в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на мероприятие не пустили 78 человек. Это произошло из-за отсутствия документа, удостоверяющего личность, или потому что не было взрослых сопровождающих. Всем «пострадавшим» будут возвращены деньги за билет, однако тем, кто не прошел фейс-контроль из-за неадекватного состояния в связи с алкогольным опьянением – нет.
Ранее сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на жалобы своих подписчиков, которые заявили о невозможности вернуть деньги за билет после повышения возрастного ограничения.