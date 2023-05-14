Военкор Симонов рассказал, как штурмовики ЧВК «Вагнер» обнаружили детей в бахмутском подвале

Штурмовики ЧВК «Вагнер» нашли мирных жителей, в том числе детей, в подвальном помещении одного из зданий Бахмута. Об этом сообщил военкор Александр Симонов в своем Telegram-канале.
Журналист отметил, что из-за ожесточенных боев вывод людей с территории города перенесли. Это также сделано с целью избежать потерь среди гражданских. Такое положение дел, добавил Симонов, уже никого не удивляет.
«Оркестранты» на постоянной основе спасают жителей населенных пунктов, оказавшихся на линии боевого соприкосновения. Однако возможность провести это безопасно есть далеко не каждый день. По этой причине бойцы выводят людей из-под огня, закрывая их своими телами.