Военкор Симонов рассказал, как штурмовики ЧВК «Вагнер» обнаружили детей в бахмутском подвале

«Оркестранты» на постоянной основе спасают жителей населенных пунктов, оказавшихся на линии боевого соприкосновения. Однако возможность провести это безопасно есть далеко не каждый день. По этой причине бойцы выводят людей из-под огня, закрывая их своими телами.