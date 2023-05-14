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Глава Брянской области Александр Богомаз: Украинский беспилотник атаковал предприятие в Стародубе

Происшествия
Глава Брянской области Александр Богомаз: Украинский беспилотник атаковал предприятие в Стародубе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотного летательного аппарата на местное предприятие. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Богомаз сообщил, что беспилотник из Украины совершил атаку на предприятие «Консервсушпрод», расположенное в Стародубе. В результате падения снаряда была повреждена крыша здания. Сообщается, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавшие отсутствуют.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена почти во всех регионах Украины. Также поступала информация о взрывах на территории Тернопольской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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