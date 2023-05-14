Глава Брянской области Александр Богомаз: Украинский беспилотник атаковал предприятие в Стародубе

Богомаз сообщил, что беспилотник из Украины совершил атаку на предприятие «Консервсушпрод», расположенное в Стародубе. В результате падения снаряда была повреждена крыша здания. Сообщается, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавшие отсутствуют.