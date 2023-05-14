Экономист Смирнов рассказал как Европа обходит введенные ей же санкции

Однако за ограничение приходится переплачивать Западу, и цены на нефтепродукты становятся выше, чем раньше. Доказать, что в Европу прибыла именно российская нефть, практически невозможно, так как она смешивается в пути с другой нефтью. Евгений Смирнов также отметил, что вероятно, азиатские поставщики готовы использовать новые, более сложные и изощренные схемы для оформления экспорта энергоносителей.