Экономист Смирнов рассказал как Европа обходит введенные ей же санкции

Доктор экономических наук Евгений Смирнов сообщил, что перепродажа российских энергоносителей Европе через Азию является основным способом обхода санкций против РФ. Об этом сообщает издание URA.RU.
Он отметил, что большие объемы энергоносителей направляются из России в страны Азии, а затем уже идут в Европу, причем Индия стала ключевым реэкспортером. Согласно информации эксперта, это становится основным путем обхода энергетических санкций, так как для стран Европы найти альтернативные источники поставок практически невозможно.
Однако за ограничение приходится переплачивать Западу, и цены на нефтепродукты становятся выше, чем раньше. Доказать, что в Европу прибыла именно российская нефть, практически невозможно, так как она смешивается в пути с другой нефтью. Евгений Смирнов также отметил, что вероятно, азиатские поставщики готовы использовать новые, более сложные и изощренные схемы для оформления экспорта энергоносителей.
В результате цены на поставки будут расти, и их будут оплачивать европейские потребители. Энергетические санкции против России приводят к тому, что при дальнейших экспортно-импортных операциях используется больше посредников, что вынуждает российских экспортеров продавать энергоносители с дисконтом, а европейские страны — покупать их с наценкой.
Ранее СМИ сообщили, что Индия и Китай, так же как и Европа, не смогут отказаться от российской нефти. Сейчас Пекин получает из России около 2 млн баррелей нефти.