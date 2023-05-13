Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке со стороны итальянского народа

По словам Зеленского, он особенно благодарен людям, которые встречали его украинскую делегацию «теплым» приемом. Он рассказал о гражданах Италии, вышедших на улицы Рима с флагами Украины для того, чтобы поддержать Зеленского и его команду, об этом президент написал в своих социальных сетях.