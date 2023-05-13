Так, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, завоевав доверие Запада, «за закрытыми дверями» начал обсуждение более агрессивной политики против России. Он предлагает начать оккупировать деревни и взорвать трубопровод, по которому нефть из России поступает в Венгрию. Все это нужно, чтобы получить сильные рычаги давления на Москву.