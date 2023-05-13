Издание The Washington Post сообщает, что произошла крупная утечка данных Пентагона связанных с Украиной.
Так, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, завоевав доверие Запада, «за закрытыми дверями» начал обсуждение более агрессивной политики против России. Он предлагает начать оккупировать деревни и взорвать трубопровод, по которому нефть из России поступает в Венгрию. Все это нужно, чтобы получить сильные рычаги давления на Москву.
Украинский лидер также рассчитывает на получение от США ракет большей дальности действия, чтобы наносить глубокие удары по территории России.
Утечка секретных документов Пентагона, по словам американской редакции, раскрывает его с более агрессивной стороны, что резко коррелирует с привычным западному гражданину образом.
Ранее стало известно, что Зеленский побывал в Ватикане на приеме у Папы Римского Франциска.