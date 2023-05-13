Мощный пожар на предприятии в Тольятти: К тушению привлечены более 300 человек

В МЧС рассказали о подробностях борьбы с крупным пожаром на территории покрасочного цеха в городском округе Тольятти. Об этом пишет Telegram-канал «МЧС России».
Сообщается, что в настоящее время к борьбе с распространением огня привлечены 314 человек и 69 единиц специальной техники. Сотрудникам спасательных служб пришлось также задействовать пожарные поезда со станций «Самара» и «Сызрань». На данный момент огнем охвачена площадь в шесть тысяч квадратных метров. Также была проведена эвакуация 15 человек, пострадавших и погибших нет.
Ранее сообщалось, что информация о возгорании на территории цеха в Тольятти поступила на пульт дежурного в 21:22 по московскому времени. Пожар разгорелся на предприятии по адресу Поволжское шоссе, 3.