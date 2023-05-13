Дагестанские силовики задержали «многократного» ложного минера

Сотрудники УФСБ России по Республике Дагестан совместно с МВД установили, что 17-летний житель Махачкалы отправил более 40 ложных сообщений о минировании в различные государственные учреждения. Об этом сообщает МВД Дагестана.
Подростка «направлял» куратор из Сети, проживающий за пределами РФ. Сначала он показал «фокус» с выходным, а затем «безопасный» способ его повторения. Каждое ложное сообщение о минировании вызывало панику и требовало привлечения большого числа сил и средств для эвакуации людей и проверки зданий.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Для сокрытия своей личности «террорист» использовал различные технические приемы, включая виртуальные телефонные номера.
Ранее один из московских военкоматов получил уведомление о массовом минировании различных столичных учреждений. В результате была проведена эвакуация людей из «заминированных» зданий.