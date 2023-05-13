Дагестанские силовики задержали «многократного» ложного минера

Подростка «направлял» куратор из Сети, проживающий за пределами РФ. Сначала он показал «фокус» с выходным, а затем «безопасный» способ его повторения. Каждое ложное сообщение о минировании вызывало панику и требовало привлечения большого числа сил и средств для эвакуации людей и проверки зданий.