Президент Украины Владимир Зеленский заявил о союзе с Ватиканом для изменения истории

Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у Ватикана для того, чтобы вернуть похищенных украинских детей.
Сегодня, 13 мая, Зеленский посетил Италию, где встретился с премьер-министром Мелони. После этого он провел встречу с Папой Римским Франциском, в ходе которой рассказал ему о военных преступлениях России против украинского народа. В частности, он затронул тему похищения украинских детей.
В связи с этим Зеленский призвал Евросоюз и Папу помочь Киеву вернуть детей с территории России, написал украинский лидер в своих социальных сетях. Он отметил, что результат их диалога «может повлиять на историю».
Ранее сообщалось, что Зеленский обвинил Россию в незаконной депортации украинских детей на территорию РФ. Он отметил, что Украина не потерпит продолжения подобных инцидентов и «не отдаст России ни одного ребенка».