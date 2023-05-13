Президент Украины Владимир Зеленский заявил о союзе с Ватиканом для изменения истории

Сегодня, 13 мая, Зеленский посетил Италию, где встретился с премьер-министром Мелони. После этого он провел встречу с Папой Римским Франциском, в ходе которой рассказал ему о военных преступлениях России против украинского народа. В частности, он затронул тему похищения украинских детей.