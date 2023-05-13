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Израиль и Палестина вновь начали взаимные обстрелы: перемирие продержалось 11 минут

Происшествия
Израиль и Палестина вновь начали взаимные обстрелы: перемирие продержалось 11 минут

В социальных сетях израильской армии (ЦАХАЛ) появилось сообщение, что с территории Сектора Газа вновь поступили ракетные удары по территории Израиля. Перемирие продержалось всего 11 минут.

Как сообщает сайт РБК, ЦАХАЛ нанес ответные удары по Палестине в качестве контрмер.

«В ответ на ракетный обстрел из Сектора Газа самолеты ЦАХАЛ недавно атаковали две ракетные установки (...) в Секторе Газа», - заявили в представительстве ВС Израиля.

Сейчас на территории центра и юга Израиля звучат сирены авиатревоги. Ответственность за проведение обстрела на себя взяла палестинская организация «Исламский джихад».

Ранее Израиль и Палестина приняли решение прекратить огонь 13 мая в 22:00 по МСК. Способствовал объявлению перемирия Египет.
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