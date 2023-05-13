В МЧС рассказали подробности о землетрясении в Туапсе

Сейсмическая активность проявилась в двух километрах от Туапсе. Эпицентр землетрясения располагался на глубине в десять тысяч метров, интенсивность толчков была 2-3 балла. Сообщается об отсутствии пострадавших, также все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.