В МЧС рассказали подробности о землетрясении в Туапсе

Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки вечером 13 мая в Туапсинском районе Краснодарского края. Их магнитуда составила 3,6. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
Сейсмическая активность проявилась в двух километрах от Туапсе. Эпицентр землетрясения располагался на глубине в десять тысяч метров, интенсивность толчков была 2-3 балла. Сообщается об отсутствии пострадавших, также все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что землетрясение в Туапсе произошло приблизительно в 21:30. Подземные толчки ощущались и в селе Агой. Глава Туапсинского района Сергей Бойко тогда заявил, что ситуация находится под контролем.