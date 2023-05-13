Актер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о многолетней борьбе с депрессией

Известный актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон поделился своим опытом борьбы с депрессией, которая началась еще в колледже. Об этом рассказало издание People Talk.
Звезда фильмов «Форсаж» и рестлинга WWE первый раз почувствовал симптомы депрессии, когда получил травму плеча и не смог играть в футбольной команде: «Тогда я не знал ничего о ментальном здоровье, депрессии и ее проявлениях. Я просто покинул колледж и бросил свою команду. Даже не сдал промежуточные экзамены. Я просто хотел исчезнуть».
Второй раз Дуэйн столкнулся с депрессией, когда разводился со своей первой женой: «На тот момент я уже больше знал о своем ментальном здоровье и открыто говорил о чувствах своим близким и друзьям, которые очень меня поддержали».
В настоящее время Дуэйн уже во втором браке, борется с депрессией, общаясь и заботясь о своей новой жене Лорен Хишиан и трех дочерях.
Ранее ученые рассказали о физических упражнениях, которые помогут справиться с депрессией. Лучше всего в борьбе с недугом помогает обычная ходьба.