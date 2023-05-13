Актер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о многолетней борьбе с депрессией

Звезда фильмов «Форсаж» и рестлинга WWE первый раз почувствовал симптомы депрессии, когда получил травму плеча и не смог играть в футбольной команде: «Тогда я не знал ничего о ментальном здоровье, депрессии и ее проявлениях. Я просто покинул колледж и бросил свою команду. Даже не сдал промежуточные экзамены. Я просто хотел исчезнуть».