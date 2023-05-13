Телеведущая Ксения Бородина стала крестной матерью дочери певицы Ольги Орловой

Певица Ольга Орлова рассказала о крестинах собственной дочери Анны. Она сообщила поклонникам, что крестной мамой для девочки была выбрана телеведущая Ксения Бородина. Об этом пишет 5-tv.ru.
Орлова заявила, что довольно долго ждала обряда – певица со всей серьезностью подошла к организации мероприятия и даже подобрала соответствующий наряд. Она пригласила на крещение только самых близких, чтобы не привлекать большого внимания публики к событию. Во время последующего застолья Бородина заявила, что семья Орловой всегда может на нее рассчитывать.
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