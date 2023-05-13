Врач Зухра Павлова предупредила о риске развития инфаркта из-за соли

По словам Павловой, в большинстве готовых продуктов и добавок к пище содержится большое количество соли, злоупотребление которой приводит к гипертонии, что увеличивает риск развития инфаркта и инсульта. Павлова отметила, что соль нужно есть в меру, так как отказываться от нее тоже вредно. Полное исключение соли из рациона приведет к ослаблению работы мышц, а также нарушению водно-солевого баланса.