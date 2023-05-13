Врач Зухра Павлова предупредила о риске развития инфаркта из-за соли

Врач Зухра Павлова заявила о колоссальном количестве соли в повседневных продуктах и риске развития гипертонии.
По словам Павловой, в большинстве готовых продуктов и добавок к пище содержится большое количество соли, злоупотребление которой приводит к гипертонии, что увеличивает риск развития инфаркта и инсульта. Павлова отметила, что соль нужно есть в меру, так как отказываться от нее тоже вредно. Полное исключение соли из рациона приведет к ослаблению работы мышц, а также нарушению водно-солевого баланса.
Ранее сообщалось, что Павлова посоветовала людям, которые сидят на диете, включающей в себя в основном перекусы в виде фруктов, не пренебрегать белком. Как заявила врач, белок является необходимым элементом рациона, поэтому необходимо включать его в перекусы, например, есть нежирный йогурт и фрукт или кусочек сыра.