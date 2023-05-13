Увидела свои кости: Фигуристка Алена Косторная рассказала о травме руки

Косторная сообщила, что пыталась выполнить элемент «так, как не делается», хотя коллеги предупредили ее об опасности исполнения такого маневра. Партнер не смог удержать спортсменку – она выскользнула и жестко приземлилась на руки с 2,5 метров. В результате неудачного выполнения фигуристка получила травму в виде торчащей кости из руки.