Увидела свои кости: Фигуристка Алена Косторная рассказала о травме руки

Спортсменка Алена Косторная рассказала о неприятном происшествии во время одной из тренировок в парном катании. Девушка сломала руку во время выполнения рискованного элемента. Об этом пишет 5-tv.ru.
Косторная сообщила, что пыталась выполнить элемент «так, как не делается», хотя коллеги предупредили ее об опасности исполнения такого маневра. Партнер не смог удержать спортсменку – она выскользнула и жестко приземлилась на руки с 2,5 метров. В результате неудачного выполнения фигуристка получила травму в виде торчащей кости из руки.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Торпедо» покинет Российскую премьер-лигу из-за проигрыша в матче с ПФК «ЦСКА». Общественность считает, что череда неудач команды связана с частой сменой тренерского состава.