«Нам не о чем говорить»: Владимир Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Владимиром Путиным

Ранее сообщалось, что Зеленский усомнился в словах бывшего президента США Дональда Трампа касательно урегулирования конфликта России и Украины за сутки. По его словам, обещания политика о решении причин русско-украинского столкновения лживы, так как во время своего президентского срока экс-лидер Америки не смог этого сделать.