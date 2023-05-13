«Нам не о чем говорить»: Владимир Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Владимиром Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о предложении Папы Римского Франциска о том, что Ватикан мог бы стать посредником в переговорах Москвы и Киева для урегулирования конфликта.
Мирные переговоры России и Украины должны строиться на основе условий Киева, поэтому последний не нуждается в посредниках, так как это повлечет за собой изменения в приоритетах Киева, приводит слова Зеленского итальянский телеканал Rai1.
Он также отметил, что на данный момент какие-либо переговоры президентов России и Украины исключены, потому что Зеленскому «не о чем говорить с Владимиром Путиным».
Ранее сообщалось, что Зеленский усомнился в словах бывшего президента США Дональда Трампа касательно урегулирования конфликта России и Украины за сутки. По его словам, обещания политика о решении причин русско-украинского столкновения лживы, так как во время своего президентского срока экс-лидер Америки не смог этого сделать.